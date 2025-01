Alessandro Bastoni e Federico Dimarco regalano spettacolo anche in allenamento. I due fuoriclasse dell'Inter e della Nazionale azzurra sono stati protagonisti di un siparietto musicale postato sui canali ufficiali del club nerazzurro.

Sulle note di "Tutti i giorni", canzone di Tony Boy, Basto e Dimash si sono lasciati andare al balletto e al trend che stanno spopolando in questi giorni social. Chissà che in futuro non possa essere anche riproposto in occasione dell'esultanza di un gol.