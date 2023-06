Il calciomercato dell'Inter entra nel vivo. Il Newcastle bussa alla porta per Barella, ma la valutazione del club inglese è troppo bassa. La dirigenza nerazzurra considera il centrocampista azzurro incedibile. Inzaghi ha comunque chiesto un rinforzo in mediana: procede la trattativa con il Sassuolo per Frattesi, sullo sfondo resta sempre l'idea Milinkovic-Savic. Ne parliamo nell'appuntamento delle 12. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).