Accoglienza speciale per Benjamin Pavard. Alcuni tifosi gli hanno dato il benvenuto a Linate, con il francese che si è concesso ad un breve saluto. Poi ci hanno pensato i dirigenti Ausilio e Baccin ad accoglierlo in albergo, come riportato da Sky Sport. Per il francese prima cena milanese in programma questa sera.

Ausilio a Pavard: “Allora? Come stai?”



