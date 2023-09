Marko Arnautovic in rete con l'Austria. L'attaccante dell'Inter ha segnato il gol del raddoppio per la sua Nazionale nel match contro la Svezia valido per le qualificazioni a Euro2024. Arnautovic ha raccolto un pallone vagante in area di rigore e di sinistro ha battuto il portiere avversario. Pochi minuti dopo ha trovato anche la doppietta personale, trasformando un calcio di rigore.