Nonostante la notizia dell'assenza di Robin Gosens nella trasferta contro il Porto, il clima in casa Inter è sereno e rilassato. Lo si evince dall'atteggiamento positivo dei giocatori al momento in campo ad Appiano Gentile per la seduta pre-Champions League. Nel gruppo anche Milan Skriniar, che partirà per il Portogallo ed eventualmente si candida per una maglia da titolare.

