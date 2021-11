Vidal: “Sono molto triste, chiedo scusa a tutti. Non ho visto l’avversario”

Le dichiarazioni del centrocampista nerazzurro dopo la partita persa contro l'Ecuador dal suo Cile

Dopo le lacrime in campo in seguito al rosso diretto, Arturo Vidal esprime tutta la sua tristezza ai microfoni di TNT Sports Chile dopo il ko del suo Cile contro l'Ecuador in un match cruciale per la qualificazione ai prossimi Mondiali. "Sono molto triste, quanto successo oggi è qualcosa di incredibile. Non ho visto l'avversario, non volevo assolutamente fargli male - spiega l'interista in merito all'intervento su Torres che ha portato alla sua espulsione dopo appena 14 minuti di gioco -. Chiedo scusa allo staff tecnico, ai miei compagni e ai tifosi. Per noi è stata una giornata nera, ringrazio la squadra che in campo ha dato tutto nonostante le avversità. Continueremo a lottare per il nostro obiettivo".