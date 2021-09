Vidal può anticipare il ritorno all’Inter. Tutto grazie ad un emergency plan

Per anticipare il rientro dei sudamericani, alcuni club tra i quali anche Juve e Napoli pagheranno un volo Barranquilla-Parigi

A mali estremi, estremi rimedi: nove club europei, di cui 5 italiani Inter compresa, si sono organizzati di loro spontanea volontà per cercare di riavere i propri giocatori impegnati in Sudamerica per le qualificazioni Mondiali il prima possibile, scavalcando il problema legato al fatto che coi voli di linea il loro rientro si verificherebbe in tempi impossibili per poterli avere a disposizione alla ripresa del campionato.