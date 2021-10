Vidal e il futuro: “Quando lascerò il calcio, proverò a diventare un allenatore”

Il centrocampista dell'Inter a TNT Sports: "I Mondiali? Situazione complicata ma abbiamo tre partite per rimetterci in gioco"

Nel suo discorso ampio spazio è dedicato alla situazione della sua Nazionale nelle qualificazioni ai Mondiali: "Siamo in una posizione complicata, ma abbiamo tre partite in cui possiamo rimetterci in gioco. Speriamo di arrivare nel migliore dei modi. Dovremmo vincere le due partite casalinghe; nel calcio non si sa mai, dobbiamo diventare forti in casa o non ci qualificheremo per la Coppa del Mondo. La qualificazione è difficile e il gruppo deve essere unito per andare al Mondiale".