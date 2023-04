Tra i possibili pezzi pregiati del prossimo mercato c'è il nome di Guglielmo Vicario, portiere dell'Inter da più parti indicato come obiettivo dell'Inter in ottica eventuale sostituzione di André Onana, ma anche della Roma. PagineRomaniste ha contattato la sua agenzia che ha spiegato: "Per ora ci sono solo sondaggi, non solo della Roma ma anche di tanti club importanti di Serie A. Negarlo non sarebbe giusto, ma per ora è solo un gioco di figurine. Tutti si sono interessati, è un nome molto in voga tra i portieri. Abbiamo avuto contatti con i giallorossi, ma per ora sono solo ipotesi, quello che è certo è che ha molte estimatrici".

