Nicolò Barella ricorda commosso Gianluca Vialli, che ci ha lasciato troppo presto, all'età di 58 anni, dopo una lunga malattia. "Per sentirmi realizzato mi basterebbe essere, per qualcuno, quello che tu sei stato per noi in questi anni. Ciao Gianlu, ci mancherai", ha scritto su Instagram il centrocampista dell'Inter che ha condiviso un periodo in Nazionale con l'ex bomber di Juve e Samp, scelto da Roberto Mancini come capo delegazione.