In attesa di diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter, Mehdi Taremi scende in campo oggi per aiutare la Nazionale iraniana a compiere un ulteriore passo verso il Mondiale 2026. Il ct Amir Ghalenoei, infatti, lo ha inserito nella formazione titolare che alle 14 italiane sfiderà Hong Kong nel match valido per la quinta giornata del girone E asiatico di qualificazione al prossimo campionato del mondo che si svolgerà tra Messico, Canada e Stati Uniti.