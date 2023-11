Stando a quanto riferiscono i media turchi, Hakan Calhanoglu non ha preso parte all'allenamento odierno con la Nazionale di Vincenzo Montella per una sindrome influenzale (testualmente 'un'infezione alle vie respiratorie superiori'). Da capire se il centrocampista dell'Inter e capitano della squadra, comunque in ritiro con i compagni, recupererà in tempo per volare alla volta della Germania, dove sabato sera, all'Olympiastadion di Berlino, è in programma un’amichevole con i padroni di casa.

