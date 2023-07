Da Marina di Ragusa, sede della prima tappa della Bobo Summer Cup, anche Nicola Ventola confuta le paradossali voci su un passaggio di Romelu Lukaku alla Juventus: "Secondo me Lukaku vuole fortemente l'Inter, è il suo pensiero. Se non resterà all'Inter, non andrà alla Juve; semmai accetterà le proposte dell'Arabia Saudita. Lui ha un feeling incredibile coi tifosi dell'Inter, sente dentro un po' l'infelicità di non aver contribuito alla finale di Champions League con quel gol sbagliato. Ed essendo lui uomo d'onore, ci tiene a tornare all'Inter per far rivivere emozioni incredibili ai tifosi".

