Ventola: “I due gol di Correa? Non potevo non pensare al mio esordio con l’Inter”

L'ex attaccante nerazzurro offre il parallelo tra le due 'prime' in nerazzurro

La doppietta di Joaquin Correa a Verona contro l'Hellas Verona (all'esordio e da subentrato) permette a Nicola Ventola di riaprire il cassetto dei ricordi. "Quando ho visto entrare Correa con l'Hellas e segnare due gol... non ho potuto non pensare al mio esordio in Serie A con l'Inter - ammette l'ex attaccante nerazzurro, intervistato nel Match Day Programme del club meneghino -. Sotto 2-0 a Cagliari, io e Pirlo entriamo al posto di Djorkaeff e Baggio. Faccio due gol, uno bellissimo. Indimenticabile, iniziare così l'avventura all'Inter non ha prezzo".