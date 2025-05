Intervenendo in conferenza stampa per fare un bilancio della stagione del Venezia, retrocesso in Serie B all'ultima giornata, il ds dei lagunari, Filippo Antonelli, ha anche tratteggiato le strategie future del club sul mercato: "Per Stankovic c'era obbligo in caso di permanenza in Serie A, diritto in caso di retrocessione: lo riscatteremo a 1,5 milioni di euro e una percentuale che rimarrà all'Inter per il futuro, abbiamo la possibilità di farlo entro il 18 giugno - le parole riportate da Tuttomercatoweb.com -. Per quanto riguarda Carboni, il Venezia ha diritto di riscatto, l'Inter di controriscatto: per lui devo parlarne".

Porte chiuse, infine, alla permanenza di Ionut Radu: "Aveva un contratto importante con l'Inter, noi ne abbiamo pagata una parte. In porta abbiamo Stankovic, Plizzari, Neri, penso che siamo a posto".

