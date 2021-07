Vecino suona la carica: “Tutti insieme per raggiungere nuovi obiettivi”

Il centrocampista uruguaiano manda un messaggio sui social dopo il ritorno ad Appiano Gentile

Ritorno a Milano per Matias Vecino, uno degli ultimi arrivati in casa Inter a poco meno di un mese dal via al campionato. Il centrocampista uruguaiano si dimostra carico per la nuova avventura nerazzurra sotta la guida di Simone Inzaghi: "Si riparte, con grande carica ed entusiasmo. Tutti insieme per raggiungere nuovi obiettivi. Forza Inter!" recita il post su Instagram dell'ex Cagliari e Fiorentina.