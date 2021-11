VAR a chiamata? Marotta è contrario: “Non può essere priorità”

Il pensiero dell'a.d. Sport nerazzurro sulla possibilità di inserire il 'challenge'

VAR a chiamata? Sì o no? I pareri sono discordanti anche tra i protagonisti. Tra i pareri negativi sul 'challenge' c'è anche quello di Beppe Marotta: "Il VAR ha sempre avuto come obiettivo quello della diminuzione degli errori. È stato intrapreso un processo di crescita che sta dando i suoi risultati ma che deve essere ancora perfezionato - ha detto l'a.d. dell'Inter al Corriere dello Sport -. La “chiamata” degli allenatori non può essere priorità. La precedenza va all'uniformità delle valutazioni nelle varie situazioni che si vengono a creare".