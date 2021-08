Van der Sar: “Onana vuole lasciare l’Ajax. La situazione Lione? Non so nulla”

Il dirigente dei Lancieri rassegnato: "Volevamo continuare con lui, ma vuole andarsene"

Edwin van der Sar, dirigente dell'Ajax, si espone sulla questione André Onana. Di ieri è la notizia che il giocatore avrebbe interrotto le trattative con l'Olympique Lione per via della firma su un preaccordo con l'Inter, ma ai microfoni di Ziggo Sport Van der Sar si esprime così in merito: "Non ne sono a conoscenza in realtà. Ho un buon rapporto con André, ma è più amichevole a causa della mia vecchia posizione di portiere. Teniamo i dettagli per noi", afferma prima del test amichevole contro il Leeds United.