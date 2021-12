Van der Sar: “Onana via gratis? Se diventa una moda, è una minaccia per l’Ajax”

Il dg dei Lancieri: "Pensiamo di avergli fatto buone offerte per rinnovare il contratto in scadenza"

"Abbiamo dato a Onana l'opportunità in giovane età e ha dimostrato di avere molto da offrire. Avrei voluto riempire un po' meglio il suo pacchetto natalizio con un bel bonus, ma probabilmente aggiungerà quel bonus alla fine di questa stagione approdando in un nuovo club". Questa l'amara battuta rilasciata a Het Parool da Edwin Van der Sar, direttore generale dei Lancieri, a proposito della fine del rapporto ormai scritta con il portiere camerunese, promesso sposo dell' Inter.

Gli olandesi, dopo il rifiuto del rinnovo del giocatore, lo perderanno senza incassare un euro, un film che potrebbe ripetersi con Mazraoui "Lo abbiamo supportato pienamente quando è stato squalificato per doping e pensiamo di avergli fatto alcune buone offerte per prolungare il suo contratto. Se questo comportamento diventa di moda, allora è minaccioso per l'Ajax. Abbiamo bisogno di incassare soldi dalle cessioni per essere in grado di recuperare il gap dalle big d'Europa. Io e Marc (Overmars ndr) vorremmo cambiare tutto questo, ma è più facile a dirsi che a farsi".