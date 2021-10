Uruguay, Vecino pronto: “Arrivo bene in Nazionale, ho avuto spazio nell’Inter”

Il centrocampista prima del triplo impegno sulla strada per Qatar 2022: "Sarà così fino a dicembre, dovremo farci l'abitudine"

Intercettato dai cronisti all'esterno dell'aeroporto 'Carrasco' di Montevideo, dove è atterrato per rispondere 'presente' alla convocazione del ct dell'Uruguay, Oscar Tabarez, Matias Vecino ha inquadrato i tre impegni che attendono la Celeste sulla strada per Qatar 2022: "Le prossime partite (Colombia, Argentina e Brasile ndr) sono importanti come tutte, siamo arrivati ​​con la voglia, anche perché non è passato molto dall'ultima volta che siamo stati in Nazionale - le parole del centrocampista dell'Inter riportate da Ovacion -. Ogni punto conta molto perché tutto è molto equilibrato, sappiamo per cosa stiamo giocando e cerchiamo di fare quello che abbiamo fatto l'ultima volta sapendo che stiamo giocando contro squadre che ci metteranno in difficoltà".