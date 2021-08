VIDEO – Lukaku torna al Chelsea: “Club perfetto per le mie ambizioni”

Big Rom lascia Milano e la Serie A e si riprende la Premier League con la maglia dei Blues di Abramovich

Ecco le prime parole di Big Rom da nuovo giocatore dei Blues: "Club stupendo, sono orgoglioso e molto contento di essere tornato qui con maggiore maturità rispetto alle precedenti esperienze - ha detto il belga -. Tifavo proprio Chelsea da bambino, una sensazione incredibile poter tornare qui e cercare di aiutare il club a vincere nuovi trofei. Ho 28 anni e sono nella società che, per ambizioni, è perfetta per le mie esigenze attuali. Non vedo l'ora di scendere in campo dopo un lungo viaggio partito proprio da qui e che qui mi ha riportato".