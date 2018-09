Ambrosini: "Borja Valero può essere molto utile per l'Inter"

Inter-Fiorentina: De Vrij e Perisic dal 1'. In tre per una maglia a destra

CdS - Vrsaljko quasi recuperato: in panchina sabato o con il PSV

TS - Inter, spirito Champions per riconquistare San Siro: previsti 110mila spettatori tra domani e sabato

GdS - Nainggolan-Icardi e il feeling che ancora non c'è: i numeri confermano

Inter, Suning studia il regalo per Spalletti a centrocampo: missione Tousart

Ranieri: "Tottenham e Samp vitamine importanti per l'Inter"

Casarin: "La burocrazia non può limitare la tecnologia. La valutazione del fuorigioco è vicina alla perfezione"

GdS - Pioli, cinque mosse per far volare la Fiorentina

Sul nostro store un bellissimo regalo per i tifosi dell'Inter

GdS - Spalletti last minute : da Vecino a Brozovic, il dolce alla fine

BBC - Erick Thohir pronto a rilevare quote dell'Oxford United

Andrea Della Valle a Milano: possibile presenza in tribuna per Inter-Fiorentina

Beccalossi: "Felice per Pioli, ma l'Inter parte favorita"

Willy Van de Kherkhof: "Psv, ottimo avvio. Promettente anche per la Champions"

Cies , è il City la squadra che calcia con maggior frequenza in Europa. Fiorentina quarta

Fiorentina, Pioli: "A San Siro possiamo fare una grande gara. Punti in comune con Spalletti? La pelata"

De Boer, no a Cina e Arabia Saudita: "Preferisco Spagna e Germania"

Da inerzia a cattiveria: il turning point della prima in Champions League

Osvaldo: "Il calcio mi piaceva, ma mi aveva tolto la libertà. VAR? Chi l'ha inventato non ha mai giocato"

Snai - Quote capocannoniere, Icardi ora a 7,50

Icardi e Nainggolan, auguri in cinese per il Festival di metà autunno

Prima di Inter-Fiorentina un omaggio per il doppio ex Toldo

Dal grave incidente stradale alla maturità scientifica: per Matteo Centino in dono la maglia di Icardi

- Eder non basta, rocambolesca sconfitta del Jiangsu Suning

Giudice sportivo: seconda sanzione per Miranda, prima per Borja Valero

Spalletti a Inter TV : "Lautaro è un appoggio per tutti. Alla squadra serve la mentalità di Borja Valero"

UFFICIALE - L'Inter farà ricorso per la squalifica a Spalletti

Spalletti a Sky : "Non abbiamo ancora fatto il massimo. Icardi ok così"

- L'Inter crede in Roric: contratto fino al 2021

Il doppio ex Frey: "Inter, manca sempre qualcosa negli ultimi metri. La Viola mi ha stupito"

L'Inter supporta #BEACTIVE, campagna Ue per l'attività fisica

Icardi tocca pochi palloni? Nessun problema per Spalletti: ci sono anche dei vantaggi

- Cos'ha in comune Pioli con Spalletti? Il tecnico viola risponde con una battuta

Icardi può smuovere il conto dei gol contro la Fiorentina, proprio come un anno fa

LMG - Gabigol fa 200, Karamoh a segno. Emmers sale in cattedra

SERIE A - Roma, che tonfo a Bologna! Lazio e Udinese ok

CorSera - Brozo nuova anima, la mediana non fa rimpiangere…

CdS - Vrsaljko quasi recuperato: in panchina sabato o con il…

Sul nostro store un bellissimo regalo per i tifosi…

Spalletti a Inter TV: "Lautaro è un appoggio per tutti.…

UFFICIALE - L'Inter farà ricorso per la squalifica a…

Spalletti a Sky: "Non abbiamo ancora fatto il massimo.…

L'Inter ha comunicato che presenterà ricorso contro la squalifica rimediata da Luciano Spalletti per l'atteggiamento nei confronti del IV uomo durante Sampdoria-Inter. "La società nerazzurra - si legge nel tweet del profilo ufficiale del Biscione - conferma che farà ricorso contro la squalifica di 1 giornata deliberata dal Giudice Sportivo nei confronti all'allenatore Luciano Spalletti".

Invio richiesta in corso

UFFICIALE - L'Inter farà ricorso per la squalifica a Spalletti

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy