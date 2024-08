Nuova avventura per Alessandro Fontanarosa. Dopo l'intera pre season agli ordini di Inzaghi e la passata stagione trascorsa in prestito al Cosenza, il difensore torna con la stessa formula in Serie B per indossare la maglia della Reggiana.

"FC Internazionale Milano - si legge nella nota ufficiale del club nerazzurro - comunica la cessione di Alessandro Fontanarosa alla Reggiana. Il difensore classe 2003 si trasferisce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025".

FC Internazionale Milano comunica la cessione a titolo temporaneo di Alessandro Fontanarosa alla Reggiana.#ForzaInter — Inter ⭐⭐ (@Inter) August 27, 2024

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!