Memphis Depay è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Pochi minuti fa è arrivata anche l'ufficialità del trasferimento dell'attaccante olandese, accostato negli scorsi giorni anche all'Inter nell'ambito di un possibile scambio con il Barcellona che avrebbe coinvolto anche Joaquin Correa. L'ex PSV ha firmato con l'Atleti per il proseguo della stagione in corso e per altre due annate: sarà presentato oggi al Cívitas Metropolitano.