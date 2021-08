UFFICIALE – Denzel Dumfries è un giocatore dell’Inter

La società nerazzurra annuncia l'arrivo dal PSV Eindhoven dell'esterno olandese: contratto fino al 2025

Non ha potuto giocare contro la Dinamo Kiev nell'amichevole di oggi al Brianteo, ma è stato al seguito della squadra come se vi facesse parte da tempo. Adesso, superati gli scogli burocratici e le tempistiche per i transfer internazionali, l'Inter ha potuto finalmente annunciare l'arrivo ufficiale di Denzel Dumfries: