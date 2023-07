Alla fine è sfumata la possibilità di vedere Raoul Bellanova ancora all'Inter. Dopo l'esperienza in prestito della scorsa stagione, l'esterno lascia il Cagliari e si unisce al Torino. Pochi minuti fa il club granata ha ufficializzato l'acquisto. "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Cagliari Calcio, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Raoul Bellanova", si legge nell'incipit della nota.

Intanto nelle scorse ore il giocatore ha voluto salutare il mondo nerazzurro con una story su Instagram: "Grazie per questo anno straordinario ricco di emozioni - si legge -. In questa grande famiglia fatta di campioni ho imparato tanto ed il supporto dei tifosi mi ha aiutato a sperare i momenti difficili. Queste scelte sono difficili, ma ora per me è il momento di crescere ancora e di spiccare il volo. Forza Inter".

