L'Inter si muove anche per il futuro e mette a segno un acquisto in prospettiva proveniente dalla Finlandia. Sul sito della Lega Serie A viene data la notizia del deposito del contratto di Ilari Kangasniemi, difensore centrale classe 2007 proveniente dall'accademia dell'SJK Seinäjoki, che andrà a rinforzare la selezione Under 17 nerazzurra.

