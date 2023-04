Nella giornata di ieri, l'UEFA Football Board ha tenuto la sua riunione inaugurale presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera, riflettendo su vari argomenti, tra cui le regole del Gioco e questioni arbitrali come la linea di intervento, il VAR, la regola del fallo di mano e il comportamento dei giocatori.

In una discussione coinvolgente e costruttiva, il Consiglio ha espresso grande soddisfazione per l'attuale livello arbitrale nelle competizioni europee per club, in particolare nella UEFA Champions League, e ha suggerito che lo stesso approccio arbitrale unificato dovrebbe essere applicato nelle competizioni nazionali in tutta Europa.

Per quanto riguarda le regole del Gioco, che stabiliscono che non ogni tocco di mano/braccio di un giocatore con la palla è un'infrazione, il Consiglio ha emesso le seguenti raccomandazioni per la prossima stagione per una migliore conformità delle Regole con la natura del gioco: Nelle linee guida per la prossima stagione, il Consiglio raccomanda alla UEFA di chiarire che nessuna infrazione dovrebbe essere fischiata a un giocatore se la palla è stata precedentemente deviata dal proprio corpo e, in particolare, quando la palla non va verso la porta.

Nello stesso avviso, il Consiglio raccomanda che non tutti i falli di mano debbano comportare automaticamente un'ammonizione dopo ogni tiro in porta, come previsto dalle attuali linee guida.

Il Consiglio incoraggia gli arbitri ad essere più decisi nell'ammonire i giocatori che mostrano un comportamento antisportivo, specialmente quando tentano di ingannare l'arbitro fingendo un infortunio o fingendo di aver subito un fallo.

La UEFA dovrebbe lanciare un'iniziativa nei confronti dell'IFAB per l'emendamento della Legge 12, che prevede l'espulsione di un giocatore per aver negato alla squadra avversaria un gol o un'evidente opportunità di segnare con un fallo di mano. Il Consiglio ritiene che i giocatori debbano essere espulsi solo se toccano deliberatamente e intenzionalmente la palla con la mano/braccio. In caso di altre infrazioni di pallamano, i giocatori dovrebbero essere solo ammoniti. I membri del Consiglio hanno inoltre ricevuto un aggiornamento sul calendario delle partite internazionali e sulle riforme delle competizioni post-2024.

All'incontro inaugurale hanno partecipato Eric Abidal, Rafael Benítez, Fabio Capello, Petr Čech, Luís Figo, Robbie Keane, Jürgen Klinsmann, Ronald Koeman, Philipp Lahm, Michael Laudrup, Paolo Maldini, Roberto, Martínez, Predrag, Mijatović, Gareth Southgate, Patrick Vieira, Rudi Völler, Javier Zanetti e Zinedine Zidane.

Nell'ambito di tale progetto sono stati consultati anche altri Consiglieri, che non hanno potuto partecipare alla riunione, esprimendo le proprie opinioni su tali temi.

Zvonimir Boban: "Avere menti calcistiche così belle attorno allo stesso tavolo si è rivelato non solo desiderabile ma necessario. È stato un vero onore far parte di una discussione così aperta e genuina e sono fiducioso che abbiamo trovato soluzioni ragionevoli per superare alcuni ostacoli che hanno un impatto negativo su ciò che accade sul campo di gioco. Potrebbe sembrare una banalità, ma gli errori accadono, e non bisogna stigmatizzarli, influenzati dalla maglia che indossiamo. La regola della fallo di mano, ad esempio, sarà sempre contestata, ma possiamo renderla più coerente e allineata con la vera natura del gioco".

Paolo Maldini: "Il Football Board è un'eccellente iniziativa della UEFA, che garantisce che la voce dal campo sia ascoltata a livello istituzionale. È stato bello vedere tanti volti ed esperienze familiari riuniti sotto lo stesso tetto, discutere apertamente delle questioni più critiche del calcio. La maggior parte di noi erano avversari sul campo di gioco, ma ora siamo qui insieme per aiutare e proteggere ciò che è più prezioso per noi: il gioco stesso. Non vedo l'ora che arrivi il nostro prossimo incontro".

Rudi Voller: "Discutere del gioco e dei regolamenti specifici con così tanti personaggi di spicco del mondo del calcio è stato emozionante. Mi è piaciuto molto. La maggior parte di noi non gioca più e molti hanno avuto molto successo in altri ruoli diversi, quindi ognuno di noi porta sul tavolo un'esperienza unica. Insomma, un ottimo inizio”.

Patrick Viera: "Sono davvero entusiasta di essere qui, ad essere onesto. C'erano molte idee nella stanza, molta esperienza e, si spera, da questa discussione potrebbero nascere alcune ottime soluzioni. Veniamo da paesi e background diversi, ma condividiamo tutti una passione universale, l'amore per il calcio e la volontà di proteggere il nostro bellissimo gioco".