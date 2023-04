Parata di stelle oggi alla 'Casa Europea del Calcio' di Nyon per la riunione inaugurale dell'UEFA Football Board, l'organo consultivo progettato per dare una voce istituzionale ma indipendente di esperienza e competenza su argomenti fondamentali legati al Gioco, tra cui le regole, l'arbitraggio, il calendario delle partite, lo sviluppo giovanile d'élite e il benessere dei giocatori.

All'incontro ha partecipato anche Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, assieme ad altre personalità di spicco del calcio europeo con una carriera ricca di successi nazionali e internazionali: "Un piacere far parte oggi di questa squadra prestigiosa. Grazie mille UEFA", il commento di Pupi su Instagram.