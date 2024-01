Protagonista dell'ultima puntata del format di TV12 'Udinese Tonight', il centrocampista dell'Udinese Walace ha speso qualche parola sul suo compagno di squadra Lazar Samardzic: "Un fuoriclasse, lo dico sempre. Ha vissuto tante cose negli ultimi mesi, un giorno era all’Inter e poi è tornato qui. Non so cosa passi in testa in queste situazioni, però gli facciamo sempre sentire la nostra fiducia. È molto importante per noi, è un gran giocatore”.

