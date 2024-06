Gianluca Nani, Group Technical Director dell'Udinese, continua a tenere socchiusa la porta per il ritorno di Alexis Sanchez in Friuli: "Approfitto per ribadire che è giusto che faccia sognare i tifosi - le sue parole a TV12 -. Al giorno della presentazione non c'erano stati contatti ma ciò non vuol dire che non sia un giocatore forte e che non possa essere un obiettivo. Nessuna possibilità è bocciata, ma a oggi non c'è alcuna trattativa in corso".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!