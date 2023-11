Aumentano i rumors di mercato attorno a Lazar Samardzic, il quale sarebbe finito di nuovo nei radar dell'Inter, secondo la Gazzetta dello Sport (qui la risposta di Marotta). Un tema che non appassiona per nulla Gabriele Cioffi, tecnico dell'Udinese: "Premessa: io non mi occupo di mercato. Se Samardzic va via, resta o diventa bandiera dell'Udinese a me non interessa - le sue parole in conferenza stampa -. A me interessa cosa fa Samardzic in questi giorni e domani se gioca per la squadra, lui deve fare quello che fanno tutti gli altri, che vanno forte con la palla e fortissimo senza palla. Fatto questo ha tutti i mezzi per essere trascinatore; se non lo fa, la concorrenza non manca".

