Francesco Pio Esposito timbra anche con la Nazionale italiana Under 19 : dopo i 12 gol messi a segno difendendo i colori dell' Inter Primavera, di cui è diventato capitano, l'attaccante classe 2005 ha inserito il suo nome a referto per la prima volta da quando indossa la maglia degli azzurrini firmando il momentaneo secondo vantaggio nel 2-2 finale col Belgio che vale la qualificazione a Euro 2023.

La squadra di Thierry Siquet si era portata in vantaggio grazie a Bassette dopo 8', prima di farsi rimontare da D'Andrea e, appunto, Esposito, freddi nel trasformare i rispettivi calci di rigore. In coda al match, un altro penalty, il terzo in 90': Stroeykens non sbaglia e fissa il risultato sul pari. Che vale come una vittoria per i ragazzi di Alberto Bollini.

