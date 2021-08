Tutto pronto al Bentegodi: Inter in campo con la seconda maglia

Nerazzurri in campo con il kit da trasferta nella partita contro il Verona

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Hellas Verona-Inter, match in programma oggi alle 20.45 e valido per la seconda giornata di campionato. Ed è tutto pronto nello spogliatoio del Bentegodi: i nerazzurri - come testimoniato da un'anticipazione su Instagram - scenderanno in campo con la seconda maglia, con il bianco come colore dominante.