Thomas Tuchel, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato di Pavard nel post-partita di oggi: "Abbiamo ancora qualche giorno. Benjamin ha saltato la partita di oggi per un problema alla schiena, ma non è nulla di troppo serio. È un nostro giocatore, questa oggi è la situazione. Ha detto che vuole andarsene, questo è il suo desiderio. Il Bayern continuerà a muoversi per il sostituto. Io irritato? No, non la prendo sul personale, è molto concentrato sui suoi desideri ”, ha concluso.