A 24 ore dal derby di Londra contro l'Arsenal, Thomas Tuchel è tornato a parlare anche della situazione relativa a Romelu Lukaku, in campo nei minuti finali in FA Cup contro il Crystal Palace. "Gli manca la scintilla. Avrebbe potuto giocare titolare contro il Crystal Palace dato il minutaggio di Havertz nelle ultime partite, ma dopo un periodo di infortunio ha perso la forma partita - ha sottolineato il manager tedesco del Chelsea -. Non gli sto puntando il dito contro, è un dato di fatto".

Acquista QUI i prodotti originali Inter