Tuchel: “Lukaku è abituato ai grandi club. Presto lo vedremo con il Chelsea”

A pochi minuti dal calcio d'inizio della partita di debutto di Premier League contro il Crystal Palace, Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, è tornato a parlare ai microfoni di Sky Sports Uk dell'arrivo di Romelu Lukaku, ancora indisponibile per l'incontro odierno: "Romelu è uno abituato a fare tanti gol e giocare in grandi club. Poi è abituato a gestire la pressione e può pertanto toglierla a compagni più giovani come Havertz, Werner o Pulisic. Può essere anche uno stimolo per loro, penso sia un buon mix. Lukaku viene dal Chelsea e presto lo vedremo ancora con la maglia del Chelsea".