TS – Verso il Torino: Vidal fa le prove di Champions, ok Bastoni e Darmian

Con Barella squalificato, Inzaghi può testare la mediana anti-Liverpool. Unico indisponibile resta Correa

Considerando la squalifica di Barella, Tuttosport vede la partita di mercoledì contro il Torino come un test per l'Inter in vsita del Liverpool, visto che anche contro i Reds il centrocampista sarà assente (sicuramente all'andata). Col Torino - secondo TS - dovrebbe toccare ad Arturo Vidal che, per curriculum, sembra il più indicato anche per giocare in Champions. Alternative al cileno? Gagliardini, Sensi e Vecino. Inzaghi, infatti, tiene tutti coinvolti nel progetto, anche se l'uruguaiano potrebbe partire a gennaio. "In questo caso potrebbe aprirsi lo spiraglio per l’arrivo di Nandez (ipotesi non contemplata al momento dall’Inter, visto che a centrocampo le soluzioni abbondano), senza dimenticare come Sensi, dovesse dare garanzie dal punto di vista fisico, potrebbe essere il vero acquisto per gennaio", si legge. E buone notizie dall'infermeria: nessuna conseguenza per Bastoni dopo la contusione in partita e Darmian tornerà tra i convocati. Correa unico ko.