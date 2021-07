TS – Lautaro squalificato, Sanchez lavora per esserci alla prima in A

Il cileno sta recuperando da un problema al polpaccio

Con Lautaro Martinez squalificato per la prima di campionato, l'obiettivo di Alexis Sanchez diventa ancora di più quello di tornare a disposizione per la prima di campionato. Come scrive oggi Tuttosport, il cileno sta lavorando per recuperare dai problemi muscolari a un polpaccio che si porta dietro dalla Copa America. Ieri a lavorare in palestra ad Appiano c'erano lui, Vidal, Vecino, Lukaku e Perisic. Gli altri godono dei tre giorni di riposo concessi da Inzaghi.