TS – Inter, -2 alla fine del mercato: Nandez spera, Satriano resta. Poi 4 uscite

Sessione estiva agli sgoccioli, ecco le ultime operazioni dei nerazzurri

Il mercato dell'Inter in entrata potrebbe essersi chiuso in anticipo con l'arrivo di Joaquin Correa. A due giorni dal gong che sancirà la fine della sessione estiva, scrive Tuttosport, non sembrano esserci novità su Nandez, che spera ancora nel trasferimento in nerazzurro, e su un nuovo attaccante (resterà Satriano). In uscita, sono previste solo operazioni in prestito: Lazaro tra Benfica e Dortmund, Agoume e Salcedo al Brest, infine Colidio all'Ascoli.