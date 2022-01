TS – Gosens ‘vede’ il ritorno in campo: fra 10-15 giorni può rientrare in gruppo

Il tedesco lavora individualmente per recuperare dall'infortunio al bicipite femorale della coscia destra

Nella giornata di ieri i giocatori dell’Inter presenti ad Appiano Gentile si sono allenati davanti a Marotta e Ausilio, svolgendo l’ultimo allenamento della settimana prima della domenica libera concessa da mister Inzaghi (ancora positivo al Covid e con un nuovo tampone in programma per domani). Oltre ad un test contro una formazione mista di U17 e U18, ad attrarre l'attenzione è stato anche il lavoro individuale di chi punta al recupero dopo un infortunio. Su tutti Joaquin Correa e il nuovo arrivato Robin Gosens .

Il tedesco è in fase di recupero da problema al bicipite femorale della coscia destra e scalpita per accorciare i tempi del rientro in campo. "Nessuno in casa nerazzurra vuole rischiare un’eventuale seconda ricaduta dopo quella di dicembre che comprometterebbe quasi sicuramente la sua stagione, ma Gosens già fra 10-15 giorni potrebbe rientrare in gruppo - scrive oggi Tuttosport -. Ieri si è diviso fra palestra e campo, lavoro che proseguirà anche oggi, nonostante il giorno libero dato ai compagni che si ritroveranno domani pomeriggio: ci sarà anche Vecino, al rientro dal Sudamerica perché squalificato per la seconda gara dell’Uruguay".