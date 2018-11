"Marotta sa che l’Inter corteggia ancora Modric, lui vorrebbe puntare Milinkovic-Savic, già inseguito l’estate scorsa in bianconero, ma il “prurito” è un altro e conduce a Paul Pogba". Questa la rivelazione odierna di Tuttosport, che spiega la strategia di mercato del futuro dirigente nerazzurro. "L’Inter oggi non può muoversi per un obiettivo di tale portata perché fino al 30 giugno avrà i paletti del settlement agreement da rispettare, ma Marotta nel suo viaggio in Cina ha avuto rassicurazione da Suning che dal primo luglio ci sarà maggiore libertà di manovra - spiega il quotidiano torinese -. Dunque, per l’estate 2019 l’Inter potrà puntare a top player con maggiore libertà, anche se ovviamente non potrà perdere di vista il FPF. E qui entra in gioco una delle abilità di Marotta, ovvero quella di saper rinforzare la Juventus a costo di cedere ogni anno un big. Suning finora si è opposta a questa strategia, ma Marotta ha spiegato agli Zhang che la crescita di una squadra passa anche dal trading player, una strategia che anche Ausilio e Gardini erano pronti a mettere in atto il giugno scorso, prima che la Primavera di Vecchi vincesse lo scudetto, attirando sui propri ragazzi pretendenti e milioni. Fra qualche mese non sarà impossibile pensare a una cessione che servirà a sistemare in un colpo solo il bilancio, ma fungere anche da trampolino per il mercato in entrata".

In poche parole, per muoversi in maniera massiccia sul mercato, l'Inter dovrà necessariamente cedere uno o più big della sua rosa. Almeno secondo Tuttosport. E il pensiero del giornale piemontese va inevitabilmente a Skriniar (valutato 80 milioni) e Perisic (fra 30 e 40 a seconda di come proseguirà la stagione), due elementi da tempo sul taccuino del Manchester United.

VIDEO - TUTTO MAURITO CONTRO IL MESSICO: IL GOL, LE SPONDE, GLI APPLAUSI ALLA FINE