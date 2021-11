Trofeo Yashin 2021, Donnarumma miglior portiere al mondo. Handanovic decimo

Il portiere del Psg: "ll campionato d'Europa è stato incredibile, abbiamo dato gioia a noi stessi e a tutti gli italiani"

Va a Gianluigi Donnarumma il 'Trofeo Yashin' 2021, riconoscimento istituito due anni fa da France Football per premiare il miglior portiere del mondo, in omaggio all'estremo difensore russo unico vincitore in quel ruolo del Pallone d'Oro. L'estremo difensore del Psg, campione d'Europa con la Nazionale italiana, ha battuto Edouard Mendy, Jan Oblak, Ederson, Manuel Neuer, Emiliano Martinez, Kasper Schmeichel, Keylor Navas, Thibaut Courtois e l'interista Samir Handanovic, decimo. "E' stato un grande anno, a partire dal ritorno in Champions col Milan - ha detto Gigio parlando dal palco del Teatro Chatelet -. Il campionato d'Europa è stato incredibile, abbiamo dato gioia a noi stessi e a tutti gli italiani: è stata un'emozione indescrivibile, sono orgoglioso del passaggio al Psg. Era un segno del destino essere qui a Parigi per questo premio, ringrazio il presidente e il direttore per la fiducia che mi hanno dato, spero di ripagarli sul campo dando tutto per questa maglia".