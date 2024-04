L'Inter non potrà festeggiare lo scudetto della seconda stella prima del derby della Madonnina di lunedì 22 aprile. Questo per effetto del 3-0 rifilato al Lecce dal Milan, che ora, nel peggiore dei casi, ovvero perdendo in casa del Sassuolo la prossima giornata, arriverebbe alla stracittadina con un massimo di 17 punti di svantaggio, a patto che la squadra di Simone Inzaghi vinca sia contro l'Udinese che con il Cagliari. Un gap comunque non bastevole ai nerazzurri per alzare le mani dal manubrio sei giornate prima del traguardo, cioè quando è in programma la sfida diretta con i cugini.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!