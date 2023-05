Toccherà a lui commentare, insieme a Massimo Paganin, la partita di stasera tra Inter e Mediaset per Sport Mediaset. Intanto, Riccardo Trevisani, voce della tv del Biscione, dice la sua sull'Euroderby ai microfoni del Corriere dello Sport: "È la partita che aspettavo da sempre. Derby italiano in Champions. Derby di Milano. In chiaro. Un sogno. Una soddisfazione enorme. Ricordo bene il 2003. È stata un evento per Milano questa 6 giorni di calcio. E raccontarla è un piacere. Come finisce non lo so. Il calcio è troppo strano a questo livello. Qualche anno fa ho commentato Barcellona - Liverpool 3-0. Dopo 8 giorni il Liverpool ha vinto 4-0. Non lo avrei MAI (scrivetelo in maiuscolo) pensato. A oggi è molto avanti l’Inter. Per condizione fisica e mentale, questo sì. Mi aspetto comunque una sfida più aperta del 2003. Come già successo all’andata. Pochi calcoli, la partita di una settimana fa ha creato una distanza. Non c’è margine per aspettare, non più di un tempo almeno”.

Acerbi dice che è sottile il confine tra trionfo e una stagione di m… se dovesse andar male.

"Acerbi dice una verità. Alla fine in questo Paese (purtroppo) si pensa solo ai risultati. E dopo aver lasciato lo scudetto al Milan un anno fa, perdere anche la semifinale partendo 2-0 avanti lascerebbe all’Inter un grande senso di insoddisfazione”.

Se invece andasse bene Inzaghi, con la finale di Champions e quella di Coppa Italia avrebbe fatto un capolavoro.

“Inzaghi nelle coppe ha sempre fatto bene. Bravissimo nel preparare la gara secca. Sulla stagione intera ha dimostrato che qualche pecca c’è soprattutto nella gestione degli uomini. Ma due finali e una Supercoppa vinta sarebbero un bel bottino. Superiore anche alle 11 incredibili sconfitte in campionato”.

