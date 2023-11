L'esplosione di Federico Dimarco era facilmente prevedibile per Paolo Tramezzani, che lo ha conosciuto molto bene ai tempi del Sion, uno dei tanti club in cui il prodotto della cantera si è fatto le ossa dopo l’esperienza in Primavera: "Dimarco non mi ha sorpreso, l’ho avuto 7 anni fa, in Svizzera, quindi conoscevo le sue qualità - le parole dell'ex Atalanta e Piacenza a TVPlay.it -. A me di Dimarco piace la sua voglia di migliorare e di crescere, con me veniva al campo un'ora prima e andava via dopo per migliorare sempre più. Lo considero uno degli esterni più forti in questo momento e non mi dispiace anche quando gioca come braccetto di sinistra nella difesa a 3. Sono felice della sua crescita".

