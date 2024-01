Un attaccante moderno per la Sampdoria e per la Serie BKT. La punta blucerchiata Sebastiano Esposito conquista il Trofeo MVP di dicembre, il premio assegnato ogni mese al miglior giocatore del campionato.

Chiamati a votare, come sempre, i giornalisti dei broadcaster ufficiali del campionato (Sky e Dazn) coadiuvati questa volta da Enrico Turcato, Responsabile editoriale Opta Italia.

L’anticipo Sampdoria-Parma, big match valido per la 2a giornata di ritorno, rappresenterà la cornice ideale per Esposito che riceverà il premio davanti ai suoi tifosi nel corso del cerimoniale pre-gara.

Analizzando i dati Opta sul rendimento del n.7 blucerchiato nel mese di dicembre, si nota come nessun giocatore abbia preso parte a più gol: quattro più un assist per il classe 2002 sampdoriano. È, inoltre, nella top 5 dei calciatori nati dal 2002 in avanti ad aver partecipato ad almeno cinque marcature nei cinque maggiori campionati europei e relative seconde divisioni in corso. Nel solo mese di dicembre, Esposito ha segnato quasi quanto in tutto il 2023 (cinque gol) e ha firmato la sua prima marcatura multipla contro il Lecco al Luigi Ferraris. È anche il calciatore ad aver effettuato più tiri in campionato nel periodo considerato: 21, almeno cinque più di qualsiasi altro avversario. La sua forza agonistica gli ha permesso anche di essere tra i primi posti in quanto a duelli ingaggiati, ben 91.

Ad appena 21 anni, Esposito vanta già un curriculum di tutto rispetto, avendo calcato palcoscenici continentali quali la Champions League, oltre ad aver vestito le maglie di Anderlecht e Basilea all’estero e quelle di Bari, Spal e Venezia nella Serie BKT.

