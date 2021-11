Tottenham ko contro il Mura, Conte: “Spurs grande sfida per me, serve pazienza”

L'ex Inter commenta l'amara sconfitta in Conference League: "In questo momento il mio stato d'animo non è bello"

Stefano Bertocchi

"In questo momento il mio stato d'animo non è bello per il risultato finale. È stata una brutta sconfitta, ci siamo complicati la vita trovandoci in 10 uomini per 60', ma di sicuro questa è una brutta sconfitta per noi". È un Antonio Conte amareggiato quello che si presenta ai microfoni di SkySport dopo il clamoroso ko con il Mura in Conference League che complica il percorso verso la qualificazione.

"Peggior sconfitta in carriera? Questo non importa, questo non conta - aggiunge l'allenatore del Tottenham nella sua analisi -. Ho accettato questo lavoro qui al Tottenham: sapevo e so che è una grande sfida della mia carriera, ma in questo momento non conta il mio orgoglio. Migliorare il Tottenham per riportarlo ad alti livelli deve essere l'obiettivo mio e del mio staff. So che servirà del tempo, serve essere pazienti e anche i nostri tifosi devono esserlo".