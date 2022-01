Tottenham, Conte: “Bello rivedere Eriksen in campo, per lui porte sempre aperte”

Il manager degli Spurs: "Stiamo parlando di un giocatore davvero importante, di un uomo top"

Christian Eriksen di nuovo al Tottenham? Questa è una delle tante ipotesi che sono state fatte dai media nei giorni in cui il centrocampista danese, una volta risolto il contratto con l'Inter, ha cominciato ad allenarsi individualmente per cullare il sogno di giocare il Mondiale in Qatar con la sua Nazionale. Una tappa importante della sua carriera solo momentaneamente interrotta a cui potrebbe giungere facendo ritorno a Londra, dove Antonio Conte sarebbe contento di riabbracciarlo dopo averlo allenato all'Inter: "Non ho parlato recentemente con Christian, ma sicuramente è bellissimo vederlo di nuovo su un campo di calcio che calcia un pallone. Quello che è successo quest'estate non è stato bello per le persone che hanno lavorato con lui e quelli che lo conoscono, ho avuto paura in quel momento", ha detto il manager degli Spurs parlando di quanto successo lo scorso 12 giugno al Parken. "Stiamo parlando di un giocatore davvero importante, soprattutto di un uomo top. Penso che per lui la porta sia sempre aperta", ha chiosato il tecnico salentino.