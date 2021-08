Sky – Nandez, il Tottenham avvia i primi contatti con il Cagliari

Nandez piace moltissimo al Tottenham che ha deciso di dare il via ai contatti con il Cagliari

Il Tottenham fa sul serio per Nahitan Nandez . Come riportato da Sky Sport, il centrocampista è un obiettivo del ds Fabio Paratici che vorrebbe regalare a Nuno Espirito Santo un giocatore di sicura affidabilità.

Il giocatore è ai ferri corti con il Cagliari dopo l’arrivo in ritardo in ritiro e la lettera in cui aveva spiegato le proprie ragioni, chiedendo al club di rispettare la parola data lasciandolo andare via. L’Inter aveva seguito seriamente il calciatore salvo poi virare su Denzel Dumfries. La Premier League in questo senso potrebbe rappresentare una destinazione interessante per l’uruguaiano. Gli Spurs hanno avviato i primi contatti con i rossoblu, mentre l'ipotesi Inter sembra ormai tramontata e potrebbe tornare d'attualità solo nelle ultime ore di mercato.